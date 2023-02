Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Platz 24: Das Ranking

Der Großteil der DAX-Konzerne informiert auf der unternehmenseigenen Webseite über die regionale Verteilung der Aktionärsstruktur. Dadurch ist nachzuvollziehen, wie groß der Anteil von Unternehmensaktien ist, der sich in ausländischer Hand befindet. Der Stand der Daten variiert dabei je nach Webseite zwischen Ende September 2021 und Februar 2023. Die folgenden DAX-Unternehmen informieren zwar über die Aktionärsstruktur, schlüsseln jedoch nicht nach regionaler Verteilung auf, weshalb sie nicht in das Ranking mit einbezogen wurden: Bayer, Beiersdorf, Covestro, Daimler Truck, Deutsche Post, Henkel, Infineon, Linde, Porsche AG, Porsche SE, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise, Volkswagen, Vonovia und Zalando. Zusätzlich soll noch erwähnt werden, dass manche Unternehmen den Anteil von Aktien in ausländischer Hand im Streubesitz insgesamt angeben, andere benennen nur den ausländischen Anteil von institutionellen Anlegern und einige geben wiederum nur eine Prozentzahl an, ohne diese genauer zu spezifizieren. Dies wurde in der jeweiligen Position des Rankings kenntlich gemacht.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maksim Kabakou / Shutterstock.com