Der DAX konnte seine Zugewinne am Dienstag nicht verteidigen.

An der Frankfurter Börse war der DAX mit plus 0,26 Prozent auf 22.680,39 Punkte in den Dienstagshandel gegangen und konnte zunächst weiter steigen. Am Nachmittag ging es dann jedoch deutlich abwärts und der DAX schloss die Sitzung 1,29 Prozent schwächer bei 22.328,77 Zählern.

Am vergangenen Donnerstag hatte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Rekordhoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Rezession in den USA eingepreist?

"Fundamental preisen die Investoren gerade eine Rezession in den USA in die Kurse ein. Alle Euphorie, die nach dem Wahlsieg Trumps die Kurse nach oben katapultierte, ist in Sorge umgeschlagen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Trump richte mit seinen Strafzöllen und Haushaltssanierungen größeren Schaden an, als er der US-Wirtschaft vor der Wahl an Wachstumsimpulsen versprochen habe.

Im Fokus bleibt zudem das von Union und SPD geplante Milliarden-Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur. Leicht positive Impulse lieferte die signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung im Bundestag, denn ohne die Grüne würde nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit geben. Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD dann die finanzielle Grundlage für die anstehenden Koalitionsverhandlungen fehlen.

New Yorker Börse schwächelt

Verglichen mit den US-Indizes hält sich der DAX mit seinem Jahresplus von mehr als 13 Prozent weiter gut. Denn der Dow Jones Industrial landete tags zuvor zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 - also deutlich vor der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump im November. Und auch am Dienstag geht es an der Börsen in Übersee weiter nach unten.

