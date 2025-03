DAX vorbörslich höher -- Hoffnungen auf neue Konjunkturimpulse sorgen für starke Asien-Börsen -- Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle

Zuletzt pendelte der DAX um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, nachdem er seit vergangenem Donnerstag spürbar von seinem Rekordhoch zurückgefallen war. Eine Fortsetzung der Rally ist damit noch nicht vom Tisch - anders als an den US-Börsen, wo Dow & Co weiter abrutschen und neue Tiefstände seit September markieren.

Der DAX war am Vortag 0,48 Prozent schwächer bei 22.567,14 Punkten in den Feierabend gegangen. Der TecDAX notierte tief unterhalb der Nulllinie, nachdem er anfänglich bereits leicht verloren hatte. Zum Handelsende notierte er 1,06 Prozent tiefer bei 3.700,25 Zählern.

Der Handel am deutschen Aktienmarkt werden zum Handelsstart am Freitag Gewinne erwartet.

Anleger an den Börsen in Europa waren am Donnerstag in Verkaufslaune.

So startete der EURO STOXX 50 etwas schwächer und behielt die schwächere Tendenz anschließend bei. Letztendlich gab das Börsenbarometer um 0,62 Prozent auf 5.326,36 Einheiten nach.

Auf die Stimmung drückte weiterhin die Sorge vor einem internationalen Handelsstreit. Kanada hat auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent mit Gegenzöllen reagiert.

