Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 40 Euro angehoben.

Analyst Richard Edwards sieht bei den Niederländern solide Wachstumsaussichten im Nahrungsmitteleinzelhandel - sowohl in Europa als auch den USA. Der Turnaround in den USA scheine anzulaufen, schrieb er am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung.

Die Ahold Delhaize-Aktie notiert an der EURONEXT in Brüssel zeitweise 0,97 Prozent höher bei 34,29 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

