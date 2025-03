Siemens Energy-Aktie legt uz: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral

Aktieneinstufung

Das Siemens Energy-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akash Gupta unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach der Vergabe von Lieferketten-Rahmenverträgen durch National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Fazit sei positiv für die vom Netzbetreiber ausgewählten Firmen NKT, Prysmian und Siemens Energy, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse

Inzwischen klettert die Siemens Energy-Aktie um 3,28 Prozent auf 59,84 Euro. Die Aktie hatte um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung noch 1,2 Prozent auf 57,26 EUR verloren. Also hatte die Aktie zu diesem Zeitpunkt noch einen Abstiegsspielraum von 17,92 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 563.423 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 13,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2025 wird für den 08.05.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.