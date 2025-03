Gas-Bereich im Blick

Analysten sehen großes Potenzial bei Siemens Energy, insbesondere durch geplante Infrastrukturprojekte. Die Bewertungslücke zu einem wichtigen Konkurrenten könnte sich bald schließen.

• Wachstumstreiber durch geplante Gaskraftwerke

• Potenzial zur Schließung der Bewertungslücke zu GE Vernova

• Aktienreaktion auf die Analyse im Blick

Wer­bung Wer­bung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Einstufung für Siemens Energy am Montag mit einem Kursziel von 63 Euro bekräftigt und die Empfehlung "Buy" beibehalten. Diese Entscheidung folgt auf eine Anhebung des Kursziels, die erst in der vergangenen Woche vorgenommen wurde, was das anhaltende Vertrauen der Bank in das Unternehmen unterstreicht. Analyst Ajay Patel sieht in den Sondierungsplänen von Union und SPD, bis 2030 Gaskraftwerke mit 20 Gigawatt Leistung zu errichten, einen bedeutenden Wachstumstreiber für Siemens Energy, insbesondere ab 2028.

Gaskraftwerke als Wachstumstreiber für Siemens Energy

Im Gas-Bereich erzielte Siemens Energy im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 über 31 Prozent seiner Umsätze. Die geplanten Gaskraftwerke bieten dem Unternehmen daher erhebliche Wachstumschancen. Analyst Patel betont, dass diese Entwicklung die Bewertungslücke zu GE Vernova verringern könnte. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass Siemens Energy von den geplanten Infrastrukturprojekten überproportional profitieren wird. Die Analysten von Goldman Sachs sehen daher ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Wer­bung Wer­bung

So reagiert die Siemens Energy-Aktie

Die Siemens Energy-Aktie verlor am Montag, dem Tag der Analyse, via XETRA 9,16 Prozent auf 50,56 Euro. Heute geht es zeitweise wieder um 1,5 Prozent auf 51,32 Euro nach oben. Die Anleger scheinen die positive Einschätzung der Investmentbank zunächst mit Vorsicht zu genießen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird, insbesondere im Hinblick auf die politischen Entscheidungen bezüglich der Gaskraftwerke. Die Volatilität der Aktie spiegelt die Unsicherheit des Marktes wider.

Redaktion finanzen.net