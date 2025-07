Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag gefragt

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 93,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 93,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 93,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.467 Siemens Energy-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 76,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,101 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,29 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

