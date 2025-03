Goldman Sachs Group Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Neutral

Aktienbewertung

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck nach Zahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die überraschend guten Resultate für das vergangene Quartal und der weitgehend erwartungsgemäße Ausblick sollten an den Konsensschätzungen für 2025 wenig ändern, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:31 Uhr 5,0 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 7,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 504.909 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 11,0 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren.

