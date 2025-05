Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag freundlich

Kurs der Daimler Truck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 36,85 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 36,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 36,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.960 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 23,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 19,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 14.03.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte Daimler Truck die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

