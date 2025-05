Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 36,13 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 36,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 537.561 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,46 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 22,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 14,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

