Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Grün

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 36,09 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 36,09 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,67 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 249.494 Aktien.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,96 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

