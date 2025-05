Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 36,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,22 EUR. Bei 36,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349.381 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 14,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,29 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

