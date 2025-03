DAX aktuell

Der DAX kann am Dienstag, entgegen schwacher Vorgaben von der Wall Street, zulegen.

An der Frankfurter Börse ist der DAX mit plus 0,26 Prozent auf 22.680,39 Punkte in den Dienstagshandel gegangen und kann darauffolgend weiter steigen.

Grund dafür ist auch die erneut signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung zum geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von Union und SPD. Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD die finanzielle Grundlage für die ab Donnerstag avisierten Koalitionsverhandlungen fehlen. Die Grünen-Fraktionsspitze hatte ursprünglich mitgeteilt, die entsprechenden Grundgesetzänderungen, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag erforderlich ist, nicht mitzutragen.

Am vergangenen Donnerstag hatte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Rekordhoch auf Schlusskursbasis - beendet.

New Yorker Börse schwächelt

Verglichen mit den US-Indizes hält sich der DAX mit seinem Jahresplus von mehr als 13 Prozent weiter gut. Denn der Dow Jones Industrial landete tags zuvor zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 - also deutlich vor der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump im November.

