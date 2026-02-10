DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,5%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.065 -1,4%Euro1,1904 -0,1%Öl69,05 -0,1%Gold5.033 -0,5%
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
DAX aktuell

DAX am Dienstag wohl mit Kampf um 25.000-Punkte-Marke - Nikkei feiert weiter

10.02.26 07:34 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte Kampf um 25.000er-Marke aufnehmen - Nikkei weiter auf Rekordjagd

Der deutsche Aktienmarkt wird sich zum Start am Dienstag voraussichtlich etwas schwächer zeigen und den Kampf um die 25.000-Punkte-Marke aufnehmen.

Werte in diesem Artikel

Indizes
Indizes
DAX 40
25.014,9 PKT 293,4 PKT 1,19%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat am Montag die wichtige Marke von 25.000 Punkten zurück erobern können, er ging letztlich 1,19 Prozent fester bei 25.014,87 Punkten in den Feierabend. Am Dienstag dürfte dieser wichtige Zählerstand zum Start zunächst umkämpft werden.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX vor Kampf um 25.000 Punkte

Für den deutschen Leitindex DAX deutet sich ein etwas tieferer Start an. Damit dürfte der psychologisch wichtige Zählerstand von 25.000 Punkten am zweiten Handelstag der Woche umkämpft bleiben.

Die Vorgaben sind durchwachsen: Den US-Börsen ging am Vortag etwas der Schwung aus, in Asien sind unterdessen mehrheitlich grüne Vorzeichen zu beobachten. Insbesondere in Japan zeigen sich die Anleger weiter deutlich in Kauflaune: Der Wahlsieg der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi sorgt dort auch am Dienstag weiter für kräftigen Auftrieb an der Börse. So geht es für den Nikkei zeitweise um weitere 2,35 Prozent auf 57.685,76 Punkte nach oben, nachdem er schon am Vortag einen Kurssprung von rund vier Prozent verbuchen konnte.

Wer­bung

Wichtige Konjunkturdaten voraus

Während die Agende auf Konjunkturseite am Dienstag zunächst nur spärlich gefüllt ist, stehen im Wochenverlauf wichtige Daten an: Am Mittwoch und Freitag werden in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten veröffentlicht, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infrage gestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Jahr in eine neue Runde. Auch hier ist am Dienstag aber zunächst eine kleine Verschnaufpause angepasst, ein Zahlenreigen steht dann wieder am Mittwoch und Donnerstag an.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

