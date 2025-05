DAX aktuell

Der DAX dreht ins Minus. Während die Berichtssaison läuft, blicken Anleger auf politische Entwicklungen: Trumps Zollpolitik und die gescheiterte Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler.

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent bei 23.387,35 Punkten in den Tag, fällt nun aber zurück und notiert schwächer.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Politik macht Kurse

Während die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren läuft, warten Anleger weiter auf Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle.

Neben Trumps Zollpolitik rückte am Dienstag aber auch die gescheiterte Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Der CDU-Chef ist bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 von 621 abgegebenen Stimmen und damit 6 weniger als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament. Es ist ein Novum: Noch nie ist nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag gescheitert.

Das Grundgesetz regelt auch diesen Fall. In Artikel 63, der die Regeln für die Kanzlerwahl enthält, ist festgehalten: "Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgang mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen."

Das von der neuen Regierung geplante umfangreiche Investitionspaket in Infrastruktur und Verteidigung ist ein Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft.

Unsicherheit an der Börse vorbei?

"Seit dem Tiefpunkt im April hat der DAX eine schnelle, V-förmige Erholung vollzogen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Viele Anleger befürchten zwar eine Rezession, die jedoch in den aktuellen Daten nicht erkennbar ist. Den Höhepunkt der Unsicherheit dürfte die Börse hinter sich haben."

Bilanzsaison in voller Fahrt

Daneben kommt die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren, unter anderem mit den Zahlen der DAX-Konzerne Zalando, FMC, Continental und MTU. Die Reihe wird ergänzt durch viele Resultate aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

