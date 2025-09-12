DAX23.589 -0,2%ESt505.360 ±-0,0%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.592 +0,2%Euro1,1693 -0,1%Öl67,43 -0,3%Gold3.628 -0,4%
DAX aktuell

DAX vor EZB-Zinsentscheid mit schwacher Tendenz - 100-Tage-Linie unterschritten

11.09.25 09:35 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX mit Verlusten - EZB-Zinsentscheid im Fokus | finanzen.net

Nach einem schwachen Vortag halten sich Anleger auch am Donnerstag zunächst zurück - trotz Rekorden an der Wall Street.

Der DAX präsentierte sich zum Donnerstagsstart kaum bewegt und eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent mit 23.654,93 Punkten. Im frühen Handel geht es indes erneut leicht abwärts.
Damit bleibt die 100-Tage-Linie im Blick der Anleger. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Gute US-Vorgaben helfen nicht

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

EZB-Zinsentscheid im Blick

Impulse für einen Ausbruch des DAX aus der jüngsten Lethargie könnte es am frühen Nachmittag geben. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen und in den USA stehen Verbraucherpreise auf der Agenda. Eine Zinsänderung wird von der Euro-Notenbank nicht erwartet. Die Anleger schauen vor allem auf die nach vorn gerichteten Aussagen der Präsidentin Christine Lagarde.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

