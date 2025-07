DAX aktuell

Erholung dürfte weitergehen: DAX höher erwartet - Rekord rückt wieder näher

18.07.25 08:25 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag an seinen inzwischen positiven Wochenverlauf anknüpfen und weiter zulegen. Dabei dürfte auch das Rekordhoch wieder in greifbare Nähe rücken.

Wer­bung

Der DAX wird am Freitag gemäß ersten vorbörslichen Indikationen zeitweise rund 0,5 Prozent fester bei 24.481 Punkten erwartet.

Damit vergrößert er seinen Abstand zur Marke von 24.000 Punkten weiter, die er am Mittwoch kurz unterschritten hatte, und nimmt sein Allzeithoch wieder ins Visier. Bereits am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer 1,51 Prozent höher bei 24.370,93 Punkten geschlossen. Wer­bung Wer­bung DAX-Rekord rückt wieder näher Erst am 10.07. hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand markiert. Diese Marke rückt nun wieder deutlich näher. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern. US-Indizes geben Richtung vor Die US-Indizes hatten am Donnerstag ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende ausgebaut. Der NASDAQ Composite erreichte sogar einen neuen Rekord. Dabei stützte die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell sowie starke Unternehmensbilanzen. Die Nachricht, dass Trump an einer chronischen Erkrankung der Beinvenen leidet, die bei älteren Menschen jedoch häufig vorkommt, sorgte daneben nicht für Verunsicherung. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com