DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.737 -0,2%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,46 -0,1%Gold4.183 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten vor Fed-Zinsentscheid: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant wohl Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- JOST Werke im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam? Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam?
Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger vor US-Leitzinsentscheid weiter in Wartestellung

09.12.25 08:54 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX ringt weiter mit 24.000-Punkte-Marke - Stillhalten vor Fed-Entscheid | finanzen.net

Der DAX dürfte auch am Dienstag - angesichts der am Mittwoch bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung - in der Region der 24.000-Punkte-Marke in einer Warteposition verharren.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.046,0 PKT 17,9 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte bereits den Montagshandel kaum bewegt - mit 0,07 Prozent im Plus bei 24.046,01 Zählern - beendet. Auch am Dienstag zeichnet sich in vorbörslichen Indikationen nahezu keine Bewegung ab.

Wer­bung

Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid zur Wochenmitte weiterhin nicht aus der Deckung

Die Anleger halten sich vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ansteht, zurück. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der DAX aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet. Wichtiger dürften allerdings die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, heißt es.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com