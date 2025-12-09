DAX aktuell

Der DAX dürfte auch am Dienstag - angesichts der am Mittwoch bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung - in der Region der 24.000-Punkte-Marke in einer Warteposition verharren.

Der DAX hatte bereits den Montagshandel kaum bewegt - mit 0,07 Prozent im Plus bei 24.046,01 Zählern - beendet. Auch am Dienstag zeichnet sich in vorbörslichen Indikationen nahezu keine Bewegung ab.

Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid zur Wochenmitte weiterhin nicht aus der Deckung

Die Anleger halten sich vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ansteht, zurück. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der DAX aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet. Wichtiger dürften allerdings die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, heißt es.

