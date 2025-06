DAX aktuell

Der DAX dürfte am Pfingstmontag auf seinem Rekordniveau verharren und kaum vom Fleck kommen. Zuletzt hatte ihn die EZB auf ein neues Allzeithoch getrieben.

Der DAX kommt wohl auch am Pfingstmontag auf seinem Rekordniveau wenig vom Fleck. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.260 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte er nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Die Wall Street hatte am Freitag zwar positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Das Tageshoch wurde jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Morgen die Gewinner.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires