Der DAX fährt zum Wochenausklang moderate Verluste ein und vergrößert somit den Abstand zu seinem gestern erreichten Allzeithoch weiter.

Der DAX begann den Handelstag 0,51 Prozent schwächer bei 24.333,11 Punkten und baut die Verluste noch deutlicher aus.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten einen neuen Höchststand erreicht, konnte das Plus dann jedoch nicht verteidigen und rutschte letztlich sogar in die Verlustzone. Laut Marktbeobachtern fehlten nach dem Rekordhoch und einem Plus von rund 20 Prozent im laufenden Jahr die Anschlusskäufer. Zum Handelsschluss am Donnerstag stand dann ein Minus von 0,38 Prozent auf 24.456,81 Punkte an der Kurstafel.

DAX-Rekord nicht weit entfernt

Am Donnerstag markierte der DAX kurz nach Handelsbeginn bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand. Schon am Mittwoch hatte das Börsenbarometer die Rekordjagd gestartet und bei 24.549,56 Zählern den weiterhin aktuellen Rekord auf Schlusskursbasis aufgestellt.

Börsen im Rekordfieber

Auch an der Wall Street gab es am Donnerstag neue Allzeithochs zu vermelden. Diese lassen die deutschen Anleger jedoch offenbar kalt. Da der DAX bereits vorgelegt habe, würden die Rekorde in den USA kein Kaufinteresse mehr auslösen, so ein Händler.

Seit Jahresbeginn habe der DAX bereits über 30 Rekorde aufgestellt, und der am Mittwoch sei der erste im zweiten Halbjahr gewesen, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Statistisch erziele das Börsenbarometer den Großteil seiner Rekorde allerdings in der ersten Jahreshälfte.

US-Zölle bleiben wichtiges Thema

Die Aufmerksamkeit der Anleger bleibt weiterhin auf die Entwicklungen rund um die US-Zölle gerichtet. So verhängte US-Präsident Donald Trump nun gegen Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent. Der Republikaner brachte in dem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichen Brief zu den Zöllen auf die Einfuhr von kanadischen Produkten auch die Fentanyl-Krise ins Spiel. Trump kritisierte, dass Kanada es nicht geschafft habe, den Zustrom der synthetischen Droge in die USA zu stoppen. Im Zollstreit habe Kanada stattdessen - anstatt mit den USA zusammenzuarbeiten - mit eigenen Zöllen auf eine frühere Zoll-Ankündigung der USA zurückgeschlagen.

Ende Juni hatte Trump bereits Handelsgespräche mit Kanada aufgekündigt. Als Grund hatte Trump eine von Kanada geplante Einführung einer Digitalsteuer auf Geschäfte amerikanischer Unternehmen genannt. Die USA sind für Kanada mit Abstand der wichtigste Handelspartner.

