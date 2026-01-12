DAX24.819 -0,1%Est506.002 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,59 +0,1%Gold4.981 +1,2%
DAX aktuell

Warten auf US-Inflationsdaten: DAX mit leichtem Abwärtsdruck - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde

13.02.26 09:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX mit kleinen Abgaben - US-Inflation wirft Schatten voraus

Nach den Kurskapriolen vom Vortag zeigt sich der DAX auch am Freitag in einer engen Range volatil. US-Konjunkturdaten werfen allerdings bereits ihre Schatten voraus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.845,4 PKT -7,3 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart 0,12 Prozent tiefer bei 24.822,30 Punkten. Nachdem es ganz kurz auf grünes Terrain ging, scheint er sich nun in der Verlustzone festzusetzen.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

KI-Sorgen nehmen wieder Überhand

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch. Der US-Tech-Index NASDAQ 100 verlor zwei Prozent. Den Löwenanteil aber bereits bis zum europäischen Handelsende.

Augenmerk auf US-Inflation

Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen. Diese sind von besonderer Bedeutung für den Spielraum der Notenbank Fed, um die Zinsen weiter zu senken. Infolge unterschiedlicher Wirtschaftsdaten hatten schwankende Zinssenkungserwartungen zuletzt zur Unruhe an den Börsen beigetragen. Laut der Helaba war die Inflation zuletzt zu hoch, doch mit den Januarzahlen zeichne sich eine Entspannung ab.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

