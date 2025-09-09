DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,26 -0,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,66 +1,5%Gold3.602 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
DAX aktuell

Wochenauftakt an der Börse: DAX dürfte sich nach jüngster Korrektur wieder stabilisieren

08.09.25 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX dürfte neuen Stabilisierungsversuch starten | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche erholt sich der deutsche Leitindex wieder etwas von seinem jüngsten Kursrutsch und tendiert im Plus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.597,0 PKT -173,4 PKT -0,73%
Charts|News|Analysen

Der DAX notiert zum Börsenstart am Montag 0,74 Prozent höher bei 23.771,86 Punkten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Erholung nach US-Arbeitsmarktbericht

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag nun wieder etwas erholen. Der DAX rutschte zuletzt spürbar unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten und näherte sich zeitweise mit knapp unter 23.500 Zählern seinem August-Tief. Auch die 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt, wurde erstmals seit April leicht unterschritten.

Belastet wurden die Aktienmärkte am Freitag durch einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht, woraufhin die Kurse nachgaben. Angesichts der schwachen Konjunkturdaten gilt eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte September nun als sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig mehren sich aber die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Etwas abgemildert könnten diese durch die jüngste Entscheidung der OPEC+-Staaten werden, ab Oktober die Ölproduktion zu erhöhen und damit mehr Angebot auf den Markt zu bringen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com