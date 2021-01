Gewinne abgegeben: DAX geht nach Rekordhoch wenig bewegt aus dem Handel

Der DAX toppte am Montag seine kurz nach Weihnachten erreichte Bestmarke knapp und kletterte bis auf 13.907,13 Punkte nach oben. Gewinnmitnahmen an der tonangebenden Wall Street haben auch die europäischen Aktienmärkte im späten Handel am Montag unter Druck gesetzt. Das Börsenbarometer beendete den Handelstag 0,06 Prozent fester bei 13.726,74 Punkten.

Viele Investoren hätten nach dem guten Lauf offenbar schlicht Furcht, weitere Kursanstiege zu verpassen, erklärte Analyst David Iusow von DailyFX.

Das vergangene, turbulente Jahr hatte der Leitindex mit einem Plus von rund 3,5 Prozent beendet. Dabei war es seit dem Corona-Crashtief im März bei rund 8.255 Punkten um rund zwei Drittel nach oben gegangen. Anleger setzten dabei auf einen Erfolg der in vielen Ländern mittlerweile gestarteten Impfkampagnen gegen das Coronavirus. Bis der Erfolg einsetzt - das kann noch Monate dauern - werden die Regierungen und Notenbanken der Wirtschaft weiterhin kräftig unter die Arme greifen, so das Kalkül.

