DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle
DAX-FLASH: Lage beruhigt sich weiter - Weiter unter 25.000 Punkten

04.02.26 07:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. Die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, erholen sich weiter. Der DAX wird am Mittwoch zunächst wenig bewegt erwartet. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex nur wenige Punkte tiefer auf 24.773 Punkte.

Ein weiterer Versuch, über die 25.000-Punkte-Marke zurückzukehren, zeichnet sich damit zunächst nicht ab. Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang größten Dax-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet.

Zudem richten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss die der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google))./tih/mis