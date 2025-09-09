DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.209 -0,1%Euro1,1717 ±0,0%Öl67,03 +0,8%Gold3.644 +0,5%
DAX-FLASH: Leitindex legt wieder zu - Orclae nach Ausblick mit Kursfeuerwerk

10.09.25 06:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Mittwoch etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,5 Prozent höher auf 23.843 Punkte. Damit läge er wieder über seiner 100-Tage-Linie, um die er zuletzt pendelte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten (SAP SE) nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.

Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein./ag/zb