DAX-FLASH: Mit leichten Kursgewinnen in den November

03.11.25 07:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.958,3 PKT -160,6 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine schwache Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte am Montag eine Stabilisierung der Kurse folgen. Der Broker IG berechnete den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 24.015 Punkte. Damit würde der Dax wieder über die Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, unter die er am Freitag gerutscht war.

Der Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen.

Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verweist darauf, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen 2. Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: je länger er andauere, desto größer seien die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende./bek/mis