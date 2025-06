DAX-FLASH: Verhaltener Start in den Feiertagshandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kommt wohl auch am Pfingstmontag auf seinem Rekordniveau wenig vom Fleck. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.260 Punkte. Am Donnerstag hatte er seine aktuelle Bestmarke von 24.479 Punkten erreicht - nach einem Jahresplus von fast 23 Prozent.

Die Wall Street hatte am Freitag zwar positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Das Tageshoch wurde jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Morgen die Gewinner./ag/zb