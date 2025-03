DAX heute

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag abermals abwärts.

Den großen Verfallstag eröffnete der DAX 0,32 Prozent tiefer bei 22.926,42 Punkten und verbleibt aktuell deutlich im Minusbereich. Schon an den beiden Vortagen hatten Anleger nach einem Rekordhoch am Dienstag Kursgewinne eingestrichen.

Am Dienstag hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

"Hohe Kurse kritisch hinterfragt"

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners werden die hohen Kurse angesichts der politisch unsicheren Lage zunehmend kritisch hinterfragt. Entsprechend gebe es wenig langfristig orientierte Käufer, die neu in den Markt kommen.

Milliarden-Finanzpaket im Fokus

Das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD in Deutschland steht noch einmal im Mittelpunkt. Am Freitag muss es im Bundesrat die letzte Hürde nehmen. Wie zuvor schon im Bundestag ist auch in der Länderkammer für die dazu erforderliche Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Heute großer Verfallstag

Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursschwankungen kommen.

