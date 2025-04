DAX heute

Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien verschafft am Dienstag auch dem deutschen Aktienmarkt eine positive Tendenz.

Der DAX begann die Sitzung 0,81 Prozent höher bei 22.343,41 Punkten.

DAX-Charttechnik: Keine Entwarnung?

Geht es nach dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, bringt eine Stabilisierung der Aktienindizes noch keine Entwarnung. Der DAX habe seine jüngsten Schwächesignale bestätigt. Nach dem Bruch des Kurzfristtrends stehe mittlerweile auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. Als eine wichtige Marke sieht Utschneider eine Unterstützung bei 21.972 Zählern, die am Vortag gerade so gehalten hatte.

Am 18. März hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Trumps Zollpaket bleibt Dreh- und Angelpunkt

In New York war der Dow Jones Industrial am Montag nach Anfangsverlusten ins Plus gedreht, während der technologielastige NASDAQ 100 sein Minus fast ausgleichen konnte. Im Fokus steht nun ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Die Politik der aktuellen US-Regierung werde sprunghaft bleiben, sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Wen treffen Trumps Zölle?

Es soll die "Dirty 15"-Staaten treffen, wie Finanzminister Scott Bessent sagt. Dies seien 15 Prozent der Länder, die den Großteil des Handelsvolumens mit den USA ausmachen. "Die Märkte sind wackelig" im Vorfeld der Ankündigung, meint Tapas Strickland, Chef-Volkswirt von NAB: Es scheine, dass die Zölle noch breiter gefasst werden als nur auf die "Dirty 15".

