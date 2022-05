14.500-Punkte-Marke im Visier: DAX geht mit kräftigem Kursplus ins Wochenende

Der DAX eröffnete bei 14.289,53 Punkten um 0,41 Prozent höher. Im weiteren Verlauf baute das Börsenbarometer weiter aus. Schlussendlich gewann der deutsche Leitindex 1,62 Prozent auf 14.462,19 Zähler.

Im Tageshoch legte der DAX bis auf 14.463,50 Einheiten zu und stieg damit in Richtung 14.500-Punkte-Marke. Allerdings war der Handel dünn, viele Marktteilnehmer gönnten sich einen Brückentag. In Dänemark blieb die Börse ganz geschlossen, am Montag dann auch die Wall Street wegen des "Memorial Day".

Erhöhte Risikobereitschaft

"Die Risikobereitschaft nimmt zu", sagt ein Marktteilnehmer. Jürgen Molnar von Robomarkets macht die Erholung im Wesentlichen an zwei Gründen fest: Zum einen wirke das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank nach, in dem diese eine "umsichtige" geldpolitische Straffung angekündigt habe. Daneben verweist er auf Lockerungen bei den Lockdowns in China: "Sollten die Lockerungen nun zügig vonstatten gehen, dürfte dies die derzeit angespannte Lieferproblematik entspannen", so der Kapitalmarktstratege. als schwachen Börsenmonat fürchten, zeichnet sich aktuell ein Zuwachs von eineinhalb Prozent ab.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images