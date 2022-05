Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen freundlich -- Spotify testet Möglichkeiten für NFTs in der App -- Hyundai will Service-Roboter mit 5G-Funk vernetzen

Werbung

Am Donnerstag ging es in Frankfurt nach oben. Der DAX startete die Sitzung mit einem moderaten Gewinn oberhalb der psychologisch wichtigen 14.000er-Marke. Im weiteren Verlauf konnte er die grünen Vorzeichen deutlich beibehalten und ging schließlich 1,59 Prozent höher bei 14.231,29 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX wies zur Eröffnung einen kleinen Abschlag aus, konnte dann jedoch ebenfalls zulegen. Zum Handelsschluss legte er noch um 1,32 Prozent auf 3.096,54 Zähler zu. Durch den Feiertag Christi Himmelfahrt, welcher heute in weiten Teilen Deutschlands begangen wird, verlief der Handelstag vergleichsweise ruhig. Unterstützung für den heimischen Aktienmarkt kam aus den USA: Am Vorabend legte die Fed das Protokoll der vergangenen Sitzung vor und beruhigte Marktakteure damit. Zwar will die Notenbank die Zinsen weiter anheben, allerdings - wie es scheint - in einem moderaten Kurs, um den Konjunkturmotor nicht allzu stark zu belasten. Das Protokoll habe die Nerven einiger Anleger erst einmal beruhigt, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda gegenüber der Deutschen Presseagentur.





An den europäischen Aktienmärkten ging es ebenfalls aufwärts. Der Euro STOXX 50 stieg mit einem minimalen Abschlag in den Handel ein, wechselte dann jedoch auf positives Terrain. Am Abend stand noch ein Kursplus von 1,72 Prozent auf 3.740,31 Punkte an der Kurstafel. Auch in Europa sorgte das gestern veröffentliche Sitzungsprotokoll der Federal Reserve für Entspannung. Der moderate Zinserhöhungskurs, den die Notenbank nun vermutlich einschlägt, beruhigte Anleger. "Positiv für die Börsen ist sicherlich, dass das Fed-Protokoll einen noch größeren Zinsschritt um 75 Basispunkte noch einmal unwahrscheinlicher werden lässt", zitierte Dow Jones Newswires Vermögensverwalter Altmann.





In den USA dominierten am Donnerstag die Bullen. Der Dow Jones startete bereits höher und baute die Gewinne im Verlauf kräftig aus. Zuletzt ging es noch um 1,61 Prozent nach oben auf 32.637,26 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete dagegen etwas niedriger, wechselte dann aber auch auf grünes Terrain. Dort beendete er die Sitzung 2,68 Prozent stärker bei 11.740,65 Zählern. Am heutigen Handelstag rückten an der Wall Street insbesondere Tech-Werte in den Blick: Am Vorabend legte Chipgigant NVIDIA die Kennzahlen zum vergangenen Jahresviertel vor.