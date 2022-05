Spotify testet Möglichkeiten für NFTs in der App

Aktien in diesem Artikel Spotify 102,10 EUR

• Spotify Testphase: Ausgewählte Künstler können NFTs über ihre Spotify-Profile bewerben• Noch ist unklar, ob das Feature nach der Testphase für alle Künstler und Abonnenten ausgerollt wird• Auf Twitter äußern sich Spotify-Abonnenten negativ zu den Tests

Seit ein paar Wochen können Musiker auf ihren Spotify-Profilen nicht mehr nur Werbung für Merchandise-Artikel und Konzertkarten machen, sondern auch ihre NFTs präsentieren: "Spotify führt einen Test durch, bei dem eine kleine Gruppe von Künstlern ihre bestehenden NFT-Angebote von Drittanbietern über ihre Künstlerprofile bewerben", so ein Spotify-Sprecher gegenüber der Informationsplattform Music Ally.

Nur ausgewählte User dürfen an Testphase teilnehmen

Zu den Künstlern, die bei der Testphase mitmachen dürfen, gehören laut Music Ally der DJ und Produzent Steve Aoki sowie die Indie-Rock-Band The Wombats. Aoki ist bereits früh ins NFT-Geschäft eingestiegen und hat damit viel Geld verdient: Ganze drei Millionen US-Dollar soll er mit dem Verkauf von nur zwei digitalen Kunstwerken eingenommen haben, berichtet das Magazin The Rolling Stones.

Neben der kleinen Gruppe Künstler nimmt eine ausgewählte Gruppe von Spotify-Abonnenten aus den USA und mit der Android-App an der Testphase teil, so Music Ally. Zudem seien direkte NFT-Käufe in der App noch nicht möglich: Auf den Profilen soll man einen ersten Blick auf das Design der NFTs werfen und ein paar Zusatzinformationen einsehen können, dann wird man mit nur einem Klick zu OpenSea weitergeleitet und kann die NFTs kaufen.

Einige Abonnenten werden zudem dazu aufgefordert, an Umfragen zum Thema NFTs auf Spotify teilzunehmen. Diese zeigen sich auf Twitter teilweise eher erstaunt als begeistert:

so i got a pop up on Spotify asking for a survey but it’s actually about them implementing NFTs into their service wtf pic.twitter.com/O8iAf0ORXn - whip shitties (@swiggity_swagg) May 13, 2022

Abonnenten auf Twitter nicht begeistert über mögliches NFT-Feature

Cointelegraph weiß außerdem: In der Spotify-App können (bislang) ausschließlich Bilder der NFTs gezeigt werden, GIFs und Formate mit Ton werden vorerst nicht unterstützt.

Zudem erhebe Spotify aktuell keine Vermittlungsgebühren, wenn ein User ein Musik-NFT kauft und das OpenSea-Profil des Künstlers über die Spotify-App erreicht hat. Cointelegraph habe nachgefragt, ob dies so bleiben werde, sollte das NFT-Feature für alle Musiker und Abonnenten ausgerollt werden - vor Redaktionsschluss habe Spotify jedoch nicht auf die Nachfrage reagiert. Gegenüber Music Ally erklärt der Spotify-Sprecher: "Wir führen routinemäßig eine Reihe von Tests durch, um die Erfahrungen von Künstlern und Fans zu verbessern. Einige dieser Tests ebnen den Weg für eine umfassendere Erfahrung, andere dienen lediglich als wichtiger Lernprozess." Damit betont er deutlich, dass noch nicht feststeht, ob das Feature nach der Testphase für alle Abonnenten übernommen wird.

Nicht nur die Abonnenten, die an Umfragen teilnehmen sollen, melden sich via Twitter zu Wort: Auch andere User haben Mitte Mai bereits ihre - eher negative - Meinung geteilt. Eine Person erklärt sogar, ihr Abonnement zu kündigen, wenn das NFT-Feature ausgerollt wird.

@Spotify If you start making NFTs Im canceling my subscription - sunkizerr (@sunkist268) May 13, 2022

not spotify checking to see how i feel about NFTs 🙄 please do better and stop listening to the guys in the meetings that get No Bitches. work on your established problems first - 🧋🦄Carina Daydream💙💛 (@daydreamSereia) May 12, 2022

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, A. Aleksandravicius / Shutterstock