Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um -1,33 Prozent auf 28.947,97 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 29.337,48 US-Dollar gestanden hatte.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,61 Prozent auf 180,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 181,47 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von Prozent auf 1.778,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.809,69 US-Dollar wert.

Werbung Kryptomärkte mit starker Korrektur! Spekulative Anleger handeln jetzt mit Hebeln rund um die Uhr. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 ab. Es geht -1,49 Prozent auf 63,02 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 63,98 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Freitagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,3927 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3939 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Cardano um -3,91 Prozent auf 0,4636 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4824 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Monero um -2,09 Prozent auf 185,92 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 189,88 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3113 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,3108 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0047 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0048 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Stellar-Kurs um -2,36 Prozent auf 0,1222 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1252 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0473 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -3,66 Prozent auf 56,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 58,68 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 4,26 Prozent auf 11,24 US-Dollar, nach 10,78 US-Dollar am Vortag.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net