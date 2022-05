10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte mit kleinen Gewinnen in den Handelstag einsteigen und somit die 14.000-Punkte-Marke halten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio bewegt sich der Nikkei derzeit (7:45 Uhr MESZ) mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 26.651,24 Punkte kaum.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite dagegen 0,51 Prozent auf 3.123,44 Zähler zu. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,68 Prozent auf 20.034,92 Einheiten nach.

3. Twitter-Aktie springt nachbörslich hoch: Musk schichtet Finanzierung für Twitter-Deal um

Tech-Milliardär Elon Musk will für die geplante Twitter-Übernahme nun doch keine mit seinen Aktien besicherten Kredite aufnehmen. Zur Nachricht

4. NVIDIA enttäuscht mit sinkendem Nettogewinn

Der Chipkonzern NVIDIA hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

5. VW erhält EU-Genehmigung für Europcar-Übernahme - Vergleich im Dieselskandal

Volkswagen hat von der EU-Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme des Autovermieters Europcar erhalten. Zur Nachricht

6. SEC will schärfere Regeln für nachhaltige Investmentfonds

Die US-Börsenaufsicht SEC will die Regeln für Investmentfonds verschärfen, die als nachhaltig vermarktet werden. Zur Nachricht

7. Fed-Protokoll offenbart Notwendigkeit höherer Zinsen zur Inflationsbekämpfung

Die US-Notenbanker sind bei ihrer Ratssitzung am 3. und 4. Mai der Auffassung gewesen, die Zinssätze müssten auf jeder ihrer nächsten beiden Sitzungen um einen halben Prozentpunkt erhöht werden. Zur Nachricht

8. GameStop bringt Wallet für Kryptos & NFTs auf den Markt

Nachdem der US-amerikanische Spielehändler GameStop erst im Februar einen eigenen NFT-Marktplatz angekündigt hat, kommt nun zunächst das eigene Krypto-Wallet auf den Markt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit moderaten Gewinnen

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 114,34 US-Dollar. Das waren 0,31 Dollar mehr als am Vortag.

10. Euro moderat schwächer

Der Euro hat am Donnerstagmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Zwischenzeitlich war der Euro wieder über 1,07 Dollar geklettert, konnte die Marke aber nicht halten.

