Anleger vor US-Arbeitsmarktbericht nervös: DAX an Frankfurter Börse tiefer

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,45 Prozent tiefer bei 12.414,78 Punkten. Aktuell geht es für den deutschen Leitindex 0,36 Prozent auf 12.425,98 Zähler nach unten.

Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht bleibt im DAX frischer Schwung aus. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns steht der DAX auf Wochensicht gemessen am Vortagesschluss noch mit 2,9 Prozent im Plus.

Wall Street muss Rückschlag verkraften

An der Wall Street gab es tags zuvor nach der Erholungsrally den Rückschlag, der in Europa bereits am Mittwoch begonnen hatte. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September an diesem Freitag halten sich die Anleger zurück.

US-Arbeitsmarktbericht wichtigster Termin am Freitag

Börsianer versprechen sich von den Zahlen zum Jobaufbau Rückschlüsse auf das weitere Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed. "Dabei könnte die reine Stellenzahl diesmal sogar nur die zweite Geige spielen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Entscheidender sei das Lohnwachstum. Sei hier eine Entspannung zu beobachten, könne die Fed in den kommenden Monaten etwas behutsamer vorgehen.

Analysten erwarten für September den Aufbau von 250.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Die Löhne seien voraussichtlich um 0,3 Prozent gestiegen.

