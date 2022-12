Corona-Restriktionen und Indexanpassungen im Blick: DAX gibt an Frankfurter Börse leicht nach

Mit dem DAX ging es am Dienstag zum Start an der Frankfurter Börse um 0,28 Prozent auf 14.406,87 Punkte abwärts. Nach mehreren Ausschlägen notiert das Börsenbarometer aktuell 0,13 Prozent niedriger bei 14.428,29 Einheiten.Am Vortag gab es leichte Verluste, nachdem der Leitindex in der Vorwoche mit 14.584 Zählern einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Das damalige Zwischenhoch bei 14.709 Punkten bleibt die Orientierungsmarke nach oben.

Corona-Restriktionen und Konjunkturdaten

Anleger haben weiter die graduelle Abkehr von den strikten Corona-Restriktionen im Blick. Insidern zufolge könnten am Mittwoch weitere Schritte in Richtung Entspannung angekündigt werden. Börsianer erhoffen sich dadurch eine Belebung der Nachfrage.

Konjunkturhinweise erhielten Investoren vom Auftragseingang der deutschen Industrie sowie aus dem Dienstleistungssektor. Dabei hat die deutsche Industrie im Oktober nach zwei Dämpfern in Folge wieder mehr Aufträge bekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Dienstag lag der Auftragseingang 0,8 Prozent höher als im Monat zuvor. Ökonomen hatten zwar einen Anstieg erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent.

Stühlerücken in der DAX-Familie

Gut zwei Monate nach dem Börsengang zieht der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG in den DAX ein. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort zum 19. Dezember die Papiere des fränkischen Sportartikelkonzerns PUMA, der in den Nebenwerteindex MDAX absteigt, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitteilte.

Achte Woche mit Gewinnen in Folge greifbar

Die Hoffnung auf weniger stark steigende Zinsen hatte in den vergangenen Wochen für steigende Notierungen an den Finanzmärkten gesorgt. Der DAX etwa hat seit seinem Tief Ende September mittlerweile mehr als 22 Prozent hinzugewonnen, aktuell winkt damit die achte Woche mit Gewinnen in Folge. In den vergangenen vier Handelstagen legte der deutsche Leitindex bislang um 0,7 Prozent zu. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg nach oben wäre nun das Zwischenhoch aus dem Juni bei 14.709 Punkten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag