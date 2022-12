Asiens Börsen uneinheitlich -- Neue FMC-Chefin geht nach nur zwei Monaten wieder -- Talanx will 2,00 Euro Dividende für 2022 zahlen

Weiterhin im Mittelpunkt blieb das Thema Leitzins . Auch neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China bewegten die Marktteilnehmer. Experten warnten jedoch, dass die Volksrepublik übergeordnet weiter an der Null-COVID-Politik festhalte. Die lokalen Lockerungen sorgten außerhalb von China auch kaum für gute Stimmung.

An den US-Börsen war am Montag Zurückhaltung auszumachen.

An den asiatischen Börsen entwickeln sich die Kurse am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,32 Prozent auf 27.908 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,12 Prozent auf 3.208 Einheiten nach. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 1,34 Prozent auf 19.257 Stellen.

Laut Marktteilnehmern wird die Stimmugn in Asien von möglichen neuen Zöllen auf chinesische Stahl- und Aluminumexporte in die EU und die USA belastet. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. Nach den vorsichtigen Lockerungsschritten in China von der strikten Null-COVID-Politik könnten die Behörden weitere Maßnahmen "in kleinen Schritten" bis März einleiten, sagte Nomura-Volkswirt Ting Lu Hoffnung gegenüber dpa-AFX.

