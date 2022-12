Umfrage: Geringverdiener sind eher bereit, gegen hohe Gaspreise zu protestieren

Werbung

In vielen Teilen Deutschlands ist heute Nacht der erste Schnee gefallen. Der Winter ist also endgültig da, womit auch der Energiebedarf in den Haushalten wieder steigen wird. Bislang war die Witterung für diese Jahreszeit ja relativ milde. Dadurch erhöhen sich die Chancen, dass wir bei vollen Gasspeichern auch ohne Russland eine Rationierung von Erdgas vermeiden können.