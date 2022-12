Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,35 Prozent höher bei 1.773,25 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 1.767,05 US-Dollar.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 22,33 US-Dollar am Vortag auf 22,49 US-Dollar nach oben (+0,72Prozent).

Nach 1.002,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagvormittag um -0,55 Prozent auf 997,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,18 Prozent auf 1.879,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.857,50 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,22 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr auf 82,82 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 82,68 US-Dollar lag.

Nach 76,93 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag um -0,62 Prozent auf 76,90 US-Dollar gesunken.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 14,47 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 14,38 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,05 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,20 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagvormittag nach. Um -2,10 Prozent auf 5,51 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 5,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 79,25 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 10:00 Uhr auf 79,25 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com