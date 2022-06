DAX präsentiert sich schwach

Beim DAX war zum Start zur Wochenmitte ein Minus in Höhe von 1,07 Prozent auf 13.089,99 Punkte auszumachen. Aktuell beträgt der Verlust 1,23 Prozent auf 13.069,62 Zähler.Am Vortag war der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 13.232 Zähler nach vorne gerückt. Ein überraschend starker Rückgang der Konsumlaune in den USA fachte allerdings erneut Konjunktursorgen an.

Konjunkturdaten im Fokus

Weitere Hinweise auf die Wachstumsaussichten und die Entwicklung der Preise erhoffen sich Anleger von einem gefüllten Konjunkturkalender. Im Blick haben Investoren vor allem die vorläufige Inflationsrate für Juni. Prognosen von Ökonomen zufolge dürften Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 8,0 Prozent mehr kosten als ein Jahr zuvor. Zudem stehen das DIW Konjunkturbarometer und die endgültigen Zahlen zum Verbraucher-Vertrauen in der Euro-Zone an. Im Fokus steht erneut auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde , die im portugiesischen Sintra auf dem jährlichen Forum der EZB die Abschlussrede hält.

