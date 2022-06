Ukraine-Krieg im Ticker: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen geben ab -- Siemens Energy dementiert russische Vorwürfe bei Gasdrosselung -- Sony vollzieht Strategiewechsel -- HORNBACH im Fokus

Die Vorgaben aus Asien und den USA sind negativ und dürften auch auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. An der Wall Street hatte eine negative Konsumstimmung im Juni für Abschläge gesorgt, da die Konsumausgaben ein wichtiger Wirtschaftspfeiler sind. Darüber hinaus revidierte die Credit Suisse ihren Wachstumsausblick, der nun "an der Klippe zur Rezession" stehe, wie die Deutsche Presseagentur die Experten zitiert.

Die negativen Vorgaben aus den USA und Asien dürften am Mittwoch auch nach Europa überschwappen. An der Wall Street hatte das schwache US-Verbrauchervertrauen für schlechte Stimmung gesorgt. Der Index rutschte im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Dementsprechend gehen Marktteilnehmer nun davon aus, dass die US-Notenbank Fed ihren straffen Geldkurs durchziehen wird. Dies könnte jedoch eine Rezession heraufbeschwören.

Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch abgeben.

Auf der anderen Seite beschäftigten Inflations - und Rezessionsängste die Anleger aber nach wie vor. Daher stellt sich die Frage, wie aggressiv die US-Notenbank Fed die Zinsen anheben wird und wie sich das auf die Konjunktur auswirken wird. So richtet sich im Laufe der Woche der Fokus auf Konjunkturdaten und Notenbankeraussagen. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Juni eingetrübt - der Index für das Verbrauchervertrauen fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021.

Die Märkte wurden nur kurzzeitig von Lockerungen der Quarantänebestimmungen für Einreisende in China gestützt. Von Unternehmensseite verlieh am Dienstag die Nachricht über ein viele Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufpaket der Investmentbank Morgan Stanley den US-Börsen Auftrieb.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,35 Prozent fester bei 31.549,05 Punkten, im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain und schloss am Ende 1,56 Prozent tiefer bei 30.947,78 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite rutschte ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 2,98 Prozent bei 11.181,54 Zählern.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer.

An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch abwärts.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.22 Uhr MEZ) 1,14 Prozent auf 26.740,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,8 Prozent auf 3.381,93 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 1,61 Prozent auf 22.057,39 Stellen ab.

Die Börsen in Asien orientieren sich am Mittwoch an den schwachen US-Vorgaben. Rezessions- und Inflationssorgen bestimmen weiter das Geschehen. Darüber hinaus sagen Händler, dass die Lockerungen der Corona-Beschränkungen nicht mit einer Abkehr von der Null-COVID-Strategie gleichzusetzen ist. Es handle sich allenfalls um Symbolpolitik.

