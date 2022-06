Auktion um Mittagessen in Begleitung von Warren Buffett erzielt neue Rekordsumme

• Seit 2000 findet jährlich die Power of One Charity Auction statt, die Einnahmen gehen an GLIDE• Zuletzt hatte Justin Sun 2019 das Essen mit Warren Buffett für 4.567.888 US-Dollar ersteigert• Insgesamt wurden über die Spenden-Essen mit dem Star-Investor 53 Millionen US-Dollar an GLIDE gespendet

Rund 19 Millionen US-Dollar ist ein Mittagessen mit Warren Buffett zu gemeinnützigen Zwecken wert - zumindest für die Person hinter dem anonymen Gebot, das die 21. Power of One Charity Auction am 17. Juni dieses Jahres abschloss.

Das diesjährige Spenden-Mittagessen wurde für genau 19.000.100 US-Dollar versteigert

Begonnen hatte die Auktion am 12. Juni mit einem Startgebot von 25.000 US-Dollar, zur Versteigerung stand ein Mittagessen mit Warren Buffett und bis zu sieben Gästen im berühmten New Yorker Smith & Wollensky Steakhouse. Die exakt 19.000.100 US-Dollar, die ein anonymer Bieter beziehungsweise eine anonyme Bieterin für das Mittagessen gezahlt hat, werden an GLIDE gespendet. GLIDE ist eine gemeinnützige Organisation in San Francisco, die sich seit über 50 Jahren gegen Armut, Hunger und Obdachlosigkeit einsetzt und jedes Jahr rund 10.000 Betroffenen hilft. Dies berichtet eBay, der Veranstalter der Auktion, in einer Pressemitteilung.

Planmäßig soll dies das letzte Spenden-Mittagessen für GLIDE sein

Darin wird GLIDE-Präsidentin und -CEO Karen Hanrahan wie folgt zitiert: "Im Namen von GLIDE und derer, für die wir uns einsetzen, danke ich Warren Buffet für seine enorme Großzügigkeit, unsere lange Partnerschaft, seinen Einsatz und für seinen unglaublichen Beitrag zu unserer Arbeit. Auch nach dieser letzten großen Power of One Charity Auction freuen wir uns auf viele weitere Jahre unserer engen Freundschaft mit Buffett."

Wie eBay ankündigt, wird es keine weiteren Power of One Charity Auctions mehr geben. "Es war einfach nur gut. Ich habe sehr viele Interessante Menschen kennengelernt. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass die spüren, dass das Geld sehr gut eingesetzt wird", so Buffett laut eBay. Insgesamt wurden über die Auktionen 53 Millionen US-Dollar an GLIDE gespendet, wobei in diesem Jahr ein Rekordpreis erzielt wurde: Niemand sonst, der mit Buffett Mittagessen durfte, hat dafür jemals so viel Geld ausgegeben wie der anonyme Bieter oder die anonyme Bieterin in diesem Jahr.

Zuletzt durfte TRON-Gründer Justin Sun 2019 das Mittagessen mit Warren Buffett genießen

Die letzte Power of One Charity Auction fand 2019 statt, in den folgenden Jahren musste sie wegen der Pandemie ausfallen. Zuletzt hat Krypto-Unternehmer und TRON-Gründer Justin Sun das Essen zu einem Preis von 4.567.888 US-Dollar ersteigert - das ist in etwa ein Viertel des Werts, den das Mittagessen in diesem Jahr bekommen hat. Suns Spenden-Mittagessen mit dem Starinvestor fand am 23. Januar 2020 statt, mit den Gästen Charlie Lee (Litecon-Gründer), Chris Lee (Huobi-CFO), Helen Hai (Head of Binance Charity Foundation) und Yoni Assia (eToro-CFO). Dies wurde in einer TRON-Pressemitteilung bekanntgegeben. Während des Essens habe man sich insbesondere über die Zukunft von Kryptowährungen unterhalten.

Ein genaues Datum und die Gästeliste sind noch nicht bekannt

Das diesjährige Spenden-Mittagessen für GLIDE wird innerhalb der nächsten Monate stattfinden, schreibt eBay in der Pressemitteilung. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest - und auch die Gästeliste ist der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt. Die erste Power of One Charity Auction hatte Warren Buffetts mittlerweile verstorbene Ehefrau Susan Buffett im Jahr 2000 ausgerichtet, seit 2003 wird das Event von eBay organisiert.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krista Kennell / Shutterstock.com, Michael Buckner/Getty Images