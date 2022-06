Darum fallen die Ölpreise etwas

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,49 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 13 Cent auf 112,63 Dollar.

Die US-Rohöllagerbestände an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Die Auswirkungen hielten sich jedoch in Grenzen. Schließlich legten die Bestände an Benzin und Destillaten merklich zu. Wegen technischer Probleme waren die Daten in der vergangenen Woche nicht veröffentlicht worden und wurden heute nachgereicht.

Zuletzt waren die Ölpreise vor allem durch Angebotssorgen gestützt worden. Vor allem Libyen musste immer wieder wegen Protesten und Unruhen seine Förderung reduzieren. Den G7-Staaten ist es unterdessen bisher nicht gelungen, einen Preisdeckel für russisches Rohöl umzusetzen.

/jsl/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, noomcpk / Shutterstock.com