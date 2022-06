eBay-Aktie: eBay verstärkt Aktivitäten im NFT-Bereich durch Übernahme von NFT-Marktplatz KnownOrigin

• eBay übernimmt NFT-Marktplatz• Technologische Neuausrichtung geht voran• Ausbau der NFT-Bemühungen

In einer Pressemitteilung kündigte das Handelsunternehmen eBay an, KnownOrigin, einen der führenden Marktplätze für Non-Fungible Token, so genannte NFTs, erworben zu haben. Die Technologie und Plattform von KnownOrigin biete Künstlern einen Ort, an dem sie einzigartige, authentische, digitale Sammlerstücke in Form von NFTs erstellen können, so der US-Konzern über die neue Unternehmenstochter.

KnownOrigin als Profiteur des NFT-Hypes

Der NFT-Marktplatz, der 2018 in Großbritannien gegründet wurde, hat im Zusammenhang mit dem Hype um Non-Fungible Token den Angaben zufolge starkes Wachstum erlebt, da er die Art und Weise revolutioniert habe, wie Menschen NFTs erstellen, kaufen und verkaufen.

Der Mitgründer des Unternehmens, David Moore, zeigte sich überzeugt, dass der Kauf durch den milliardenschweren US-Konzern KnownOrigin neue Kundengruppen erschließen könne. "Wir haben KnownOrigin gegründet, um Schöpfer und Sammler zu stärken, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, einzigartige, authentifizierte digitale Gegenstände zu präsentieren, zu verkaufen und zu sammeln", wird Moore in der Pressemitteilung zitiert, die parallel zum Kauf lanciert wurde. "Da das Interesse an NFTs weiter wächst, glauben wir, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für uns ist, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das über die Reichweite und Erfahrung von eBay verfügt. [...] Dies ist der Beginn eines neuen Kapitels in der KnownOrigin-Geschichte, und wir könnten keinen besseren Zeitpunkt wählen, um uns auf den Aufbau und die Innovation mit dem Team von eBay zu konzentrieren. Diese Partnerschaft wird uns helfen, eine neue Welle von NFT-Schöpfern und -Sammlern anzuziehen."

eBay treibt technologische Neuausrichtung voran

Mit der Übernahme treibt eBay, das 1995 als Online-Auktionsmarktplatz an den Start gegangen war, seine Neuausrichtung voran. Der Kauf von KnownOrigin sei "ein wichtiger Schritt in der technologiegesteuerten Neugestaltung von eBay und leitet eine neue Ära des digitalen Sammelns an der weltweit führenden Adresse für Sammlerstücke ein", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Seit dem Jahr 2021 können eBay-User über die unternehmenseigene Plattform NFTs kaufen und verkaufen. Im Mai 2022 veröffentlichte der E-Commerce-Riese dann die erste eigene NFT-Kollektion, die sich als Erfolg erwies. Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung soll ein Teil der Token ausverkauft gewesen sein.

Bereits jetzt sei eBay die erste Anlaufstelle vieler Menschen bei der Suche "nach der perfekten, schwer zu findenden oder einzigartigen Ergänzung ihrer Sammlung". Mit der Übernahme von KnownOrigin werde man diese Führungsposition untermauern. Jamie Iannone, CEO von eBay, betonte: "KnownOrigin hat eine beeindruckende, leidenschaftliche und treue Gruppe von Künstlern und Sammlern aufgebaut, die sie zu einer perfekten Ergänzung unserer Gemeinschaft von Verkäufern und Käufern macht. Wir freuen uns darauf, diese Innovatoren bei ihrem Beitritt zur eBay-Community willkommen zu heißen."

Details über den Kaufpreis machte der US-Konzern nicht öffentlich, die Transaktion sei aber bereits abgeschlossen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com