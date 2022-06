eBays erste NFT-Kollektion: Einige Teile bereits nach einem Tag ausverkauft

• eBay hat in Kooperation mit OneOf und Sports Illustrated die erste eigene NFT-Kollektion auf den Markt gebracht• Fokus der Kollektion ist Eishockeylegende Wayne Gratzky, es soll noch weitere Kollektionen mit anderen Sport-Ikonen geben• Ziel des Projekts ist, Sportfans die NFT-Welt näher zu bringen

eBays erste NFT-Kollektion steht zum Verkauf - dies kündigte das Unternehmen am 23. Mai via Twitter an. Der Fokus der Kollektion liegt auf Eishockeylegende Wayne Gretzky, erhältlich sind die NFTs ab einem Preis von zehn US-Dollar.

Die Kollektion besteht aus 13 verschiedenen NFTs, die je ein animiertes 3D-Rendering des berühmten Eishockeyspielers zeigen. Dabei haben normale NFTs t3n zufolge eine Auflage von 299 Stück - es gibt aber auch Tokens mit niedrigerer Auflage: Die Gold-NFTs gibt es 199-mal für je 25 US-Dollar, die Platin-Edition gibt es 99-mal für je 100 US-Dollar und die Diamant-Version gibt es nur 15-mal zu einem Preis von je 1.500 US-Dollar.

Calling all collectors, you can score our first exclusive NFT drop brought to you by @OneOfNFT with a @SInow x @WayneGretzky digital collectible. 🏒



Starting at $10, you can get a limited edition NFT along with bragging rights, unless you decide to sell it.#NFT #eBayExclusive