Bezahlung mit Bitcoin, Ethereum & Co.: eBay könnte schon bald Zahlungen in Kryptowährungen akzeptieren

• Noch akzeptiert eBay keine Kryptos• Am 10. März werde man sich aber laut CEO Iannone mit Dingen wie Zahlungen tiefer beschäftigen• eBay möchte vor allem die Gen-Z und Millennials stärker ansprechen und erlaubt auch schon den Handel von NFTs

eBay: Ein Marktplatz für Gen-Z und Millennials

Ein besonderes Anliegen von CEO Jamie Iannone ist, dass eBay weiterhin einer der beliebtesten Online-Marktplätze der Welt bleibt und auch für jüngere Generationen ansprechend ist. Hierfür weitet die Plattform die akzeptierten Zahlungsmittel ständig aus und versucht es für die Nutzer so unkompliziert wie möglich zu machen. "Wir haben uns für Google Pay und Apple Pay geöffnet. Wir haben eine Partnerschaft mit Afterpay in Australien, einer Plattform, die die Generation Z anspricht, und einen 'Jetzt kaufen, später zahlen'-Service auf dem Marktplatz bietet", erklärt Iannone im Interview mit TheStreet. Damit sei aber noch nicht Schluss. eBay würde weiterhin neue Zahlungsformen evaluieren und über deren Einführung auf der Plattform nachdenken. Für die Entscheidungsfindung seien besonders Transaktionen in Verbindung mit Sneakers relevant, da dies eine sehr wachstumsstarke Kategorie sei und sich bei der Gen-Z sowie den Millennials großer Beliebtheit erfreue. "Wir sprechen die jüngere Generation an, indem sie auf unserer Plattform Sneakers verkaufen, Sammlerstücke erwerben und neue Marketingmöglichkeiten aufbauen können", sagt Iannone gegenüber TheStreet.

Werbung Kryptowährungen haben in den letzten Wochen stark korrigiert. Spekulative Anleger handeln jetzt mit Plus500 CFDs auf die weltweit populärsten Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Kann man auf eBay bald mit Bitcoin bezahlen?

Kommt mit diesem Fokus auf die jüngere Generation nun auch die Akzeptanz von Kryptowährungen auf eBay? "Wir akzeptieren derzeit keine Kryptowährung auf der Plattform", antwortet Iannone im Interview mit TheStreet auf die Frage (Stand 4. März 2022). Allerdings würde man sich am 10. März tiefer mit Dingen wie Zahlungen, Werbung und Schwerpunktkategorien beschäftigen.

Einen ersten, wichtigen Schritt in den Krypto-Bereich hat eBay bereits mit dem Handel von NFTs gemacht, ohne diesen selbst wirklich vorangetrieben zu haben. "Wir haben unsere Richtlinien letztes Jahr geändert, damit NFTs auf der Plattform gehandelt werden können", erklärt Iannone gegenüber TheStreet. "Selbst ohne etwas anzukündigen oder etwas zu tun, fingen die Leute an, NFT auf einer Plattform zu handeln. Das erinnerte mich an die Zeit vor vielen Jahren, als die Leute einfach anfingen, Autos zu verkaufen und wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein Fahrzeuggeschäft hatten", führt Iannone weiter aus. Letztendlich sei eBay ein Marktplatz, wo Leute Waren kaufen und verkaufen können, ganz unabhängig davon ob diese digital oder physisch seien. Die Trends deuten also darauf hin, dass eBay schon bald Kryptowährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren könnte.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com