Erholung an Frankfurter Börse geht weiter: DAX startet fester in die neue Börsenwoche

Der DAX steigt bei 14.295,81 Punkten um 0,5 Prozent höher in den ersten Handelstag der neuen Woche ein.Damit befindet sich der deutsche Leitindex auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang Juni. Anzeichen der Schwäche sind bislang nicht zu sehen. Befeuert werden die Kurse von der Erwartung, dass die Zinsen in den USA künftig weniger stark steigen.

Zins- und Inflationssorgen lassen etwas nach

Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, hieß es von den Strategen von JPMorgan. Zusätzlich stützten etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China. Hinzu kamen Medienberichte über geplante, umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen.

Auf Interesse stoßen dürften am Montag auch Äußerungen mehrerer Spitzenvertreter der Europäischen Zentralbank (EZB). Börsianer erhoffen sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik , nachdem die Inflation in der Euro-Zone ein Rekordhoch erreicht hat.

Berichtssaison geht weiter

Daneben hält die laufende Berichtssaison die Anleger weiter in Atem. Allerdings stehen zum Wochenauftakt vor allem Zahlen aus der zweiten Reihe an. So haben unter anderem Vantage Towers, Talanx und pbb ihre Bücher geöffnet.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images