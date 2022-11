Nach Minusstart an Börse Frankfurt: DAX legt zu - US-Zwischenwahlen im Fokus

Mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 13.398,79 Punkte hat der DAX die Montagssitzung eröffnet. Aktuell legt das Börsenbarometer um 0,98 Prozent auf 13.591,91 Zähler zu.Anleger folgten in Frankfurt erst einmal skeptisch dem internationalen Geschehen bevor sie vermehrt zugreifen, nachdem die US-Börsen am Freitag stark gestiegen waren und die Erholungsrally an der Hongkonger Börse am Montagmorgen weiterging. Beim DAX schauen die Anleger weiter auf die 200-Tage-Linie, die seit Februar nicht mehr getestet wurde. Aktuell verläuft dieser Langfristindikator bei 13.636 Zählern.

US-Daten im Anlegerfokus

Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise.

