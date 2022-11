DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Meta plant wohl bedeutenden Stellenabbau -- Beschwerden über Deutsche Post häufen sich -- Apple, Deutsche Bank im Fokus

Die Anleger halten sich angesichts wichtiger Ereignissen im Wochenverlauf - darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise - zurück. Außerdem geht die Berichtssaison weiter, wenngleich an diesem Montag zunächst relativ wenig auf der Agenda steht.

Vor den in dieser Woche anstehenden Zwischenwahlen sowie Infflationsdaten der USA positionieren sich die Anleger abwartend.

An den europäischen Börsen dürften sich die Anleger am Montag zurückhalten.

Die US-Märkte zeigten sich am Freitag mit Gewinnen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung höher und zog zunächst weiter an. Im Verlauf fiel er jedoch an die Nulllinie zurück, konnte dann aber wieder zulegen. Letztendlich ging es noch um 1,26 Prozent nach oben auf 32.403,22 Punkte. Der NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls zu. Im Verlauf fiel er in die Verlustzone zurück, zeigt sich dann aber wieder mit Aufschlägen. Letztendlich ging er 1,28 Prozent fester bei 10.475,25 Zählern aus dem Handel.

Nach den US-Arbeitsmarktzahlen herrschte an den US-Börsen zunächst sehr gute Stimmung. Zwar stieg die Zahl der zusätzlichen Stellen schneller als erwartet, die Arbeitslosenquote lag jedoch über den Erwartungen. "Daher gibt es für die US-Notenbank auch keinen Grund, den Zinserhöhungsprozess zu beenden. Zwar könnten die Zinsschritte allmählich kleiner werden, das Zinsstop ist aber noch längst nicht erreicht", so Helaba-Experte Ulrich Wortberg laut dpa.

Daneben stand eine Reihe von Unternehmen mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Quartal im Fokus der Anleger, darunter PayPal, Coinbase, Starbucks, Virgin Galactic und GoPro.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken