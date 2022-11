Tesla-Aktie im Bärenmodus: So viel Geld verlor Tesla mit der Bitcoin-Investition

• Tesla kaufte im Februar Bitcoins für Milliardenbetrag• Mehrheit der Ur-Tokens bereits wieder verkauft - dennoch weiterhin großer Bestand• Buchverluste sind hoch, aber wohl verkraftbar

So wie die Wertpapiere vieler anderer wachstumsorientierter Unternehmen ging es zuletzt auch für die Tesla-Aktie deutlich nach unten. Der Trubel um Elon Musks abenteuerliche Twitter-Übernahme, zuletzt wenig überzeugende Auto-Auslieferungszahlen und die allgemeine Tech-Schwäche infolge der steigenden Leitzinsen setzten der Tesla-Hausse ein Ende. Doch auch Teslas Bitcoin-Investition, die 2021 für großen Trubel sorgte, brachte dem US-Autobauer merkliche Verluste ein.

Werbung Cardano und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Cardano und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Cardano und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

So viele Bitcoins kaufte Tesla

Zu einem zwischenzeitlichen Höhepunkt des Krypto-Hypes, Anfang Februar 2021, kaufte Tesla-CEO Elon Musk Bitcoins für das Unternehmenskonto. Wie aus den Informationen hervorging, die Tesla der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelte, kaufte der Konzern dabei Bitcoins im Wert von insgesamt etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der Autobauer der Zukunft und die Währung der Zukunft - Tesla und Bitcoin schienen wie für einander geschaffen, viele Anleger sprachen von der perfekten Synthese. Doch inzwischen ist der Enthusiasmus verschwunden: Die strikte Zinserhöhungspolitik von Fed, EZB & Co. beendete die Party der Tech- und Krypto-Werte, Ernüchterung ist mittlerweile eingekehrt. Das zeigt sich auch bei Teslas Bitcoin-Beständen.

Tesla hat Großteil der Bitcoins verkauft

Musk realisierte bereits wenige Monate nach dem Kauf einen Teil der Bitcoins. Im zweiten Quartal 2022 verringerte er die Bestände dann noch einmal deutlich: Laut Unternehmensbericht erhöhte sich der Cash-Bestand des Unternehmens durch den Bitcoin-Verkauf um 936 Millionen US-Dollar. Zugleich beteuerte der Tech-Milliardär, dass die Veräußerung der Bitcoins keineswegs als "Urteil" über den Bitcoin aufzufassen sei. Vielmehr habe sich Tesla aufgrund der langwierigen No-COVID-Lockdowns in China und der damit einhergehenden Unterbrechung der Produktion in seiner Shanghaier Gigafactory gezwungen gesehen, die Cash-Position zu maximieren. Auf diese Weise hätte man eine angemessene Liquidität garantieren können. Wie Musk häufig betont, glaube er trotz des Krypto-Winters an die Zukunft der digitalen Währung. Das unterstrich er auch durch seine häufigen Tweets über das Meme-Token Dogecoin.

Trotz der massiven Reduktion der Bitcoin-Position um etwa 75 Prozent ist Tesla weiterhin der drittgrößte Bitcoin-Besitzer unter allen börsennotierten Unternehmen weltweit. Der Autokonzern hält laut "Bitcointreasuries" momentan noch 9.720 Bitcoins, die beim aktuellen Preis von 20.615 US-Dollar je Bitcoin (Stand: 4. November 2022) insgesamt 200,4 Millionen US-Dollar wert sind. Demnach halten nur Softwarehersteller MicroStrategy (130.000 Bitcoins) und Mining-Unternehmen Marathon Digital Holdings (10.055 Bitcoins) eine noch größere Anzahl an Tokens der Ur-Kryptowährung.

So hoch sind Teslas Bitcoin-Verluste

Wie groß ist aktuell jedoch der Verlust, der Tesla durch die Investition in die Ur-Kryptowährung entstand? "Cointelegraph" zufolge belaufen sich die finanziellen Einbußen, die Tesla durch den Bitcoin-Kauf erlitt, Ende Oktober auf ungefähr 170 Millionen US-Dollar. Von dieser Summe müssen aber die bereits realisierten Gewinne abgezogen werden, die 64 Millionen US-Dollar betragen. Zusammenfassend folgt daraus, dass sich die Bitcoin-Nettoverluste von Tesla zum Ende des dritten Quartals auf 106 Millionen US-Dollar belaufen.

Diese Zahl muss allerdings in den Kontext gesetzt werden: Die Gewinne des aufstrebenden Autokonzerns lagen im dritten Quartal 2022 bei 3,29 Milliarden US-Dollar. Die Buchverluste infolge der Bitcoin-Investition sind somit als verkraftbar einzustufen. Allerdings dürfte Musk sicherlich mit Unbehagen festgestellt haben, dass er beim Timing des Kaufes - aus derzeitiger Perspektive betrachtet - kein allzu glückliches Händchen bewies.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Digital Holdings Inc Registered Shs

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com